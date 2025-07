Allerta Meteo Trentino, atmosfera instabile: forti temporali fino al 4 luglio

MeteoWeb

Oggi i flussi in quota sono più deboli di ieri ma l’aria è molto calda (zero termico a 4300 metri circa di altitudine) e l’atmosfera è ancora instabile in Trentino. Queste condizioni favoriscono lo sviluppo di temporali quasi stazionari. Meteotrentino informa che i temporali inizieranno a svilupparsi già nel primo pomeriggio in montagna mentre in serata potranno localmente interessare anche le valli più ampie. Sono localmente previste precipitazioni intense su aree ristrette, grandine di piccole o al più medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni. Da mercoledì 2 a venerdì 4 luglio, non sono previste sostanziali variazioni della situazione meteorologica odierna mentre da sabato 5 a lunedì 7 sono probabili un calo delle temperature e maggiore instabilità.

Meteotrentino segnala inoltre che al pomeriggio-sera di ieri rovesci e temporali localmente intensi ed in lento moto verso levante hanno interessato soprattutto il Trentino centro-settentrionale. Le precipitazioni sono risultate localmente intense e, soprattutto a quote medio alte, è stata osservata grandine di piccole o medie dimensioni.

Le piogge sono risultate localmente superiori a 25mm in poche decine di minuti. La distribuzione delle precipitazioni è stata molto disomogenea ed il valore più elevato è stato misurato a Caoria dove nelle ultime 24 ore sono caduti quasi 100mm.

Specie nelle zone interessate dalle precipitazioni, le temperature minime di questa mattina sono diminuite di qualche grado rispetto alla notte scorsa ma in alcune località soprattutto della valle dell’Adige a sud di Trento sono rimaste sopra i +20°C (notte tropicale). Le stazioni meteo hanno misurato raffiche ovunque inferiori a 55km/h, fatta eccezione per il Passo Rolle e Trento Laste dove si sono misurate rispettivamente massimi di 82 e 70km/h.

