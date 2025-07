Allerta Meteo Trentino, prosegue la fase di instabilità con rovesci e temporali

MeteoWeb

La fase di maltempo che da ieri interessa il Trentino ha portato diffuse precipitazioni su tutto il territorio con circa 20-30mm di pioggia e localmente fino a 40-50mm sui settori più occidentali. Meteotrentino comunica che proseguirà anche per i prossimi giorni la fase di instabilità; dopo la pausa di questa mattina con delle schiarite nelle valli più ampie, ed addensamenti anche fitti in montagna, nel pomeriggio di oggi saranno ancora probabili alcuni rovesci e temporali sparsi. Venerdì 25 luglio ci sarà un’alternanza di sole e nubi con maggiori addensamenti al pomeriggio e sera quando saranno anche più probabili rovesci e temporali sparsi.

Anche sabato 26, sarà presente nuvolosità variabile con alcuni rovesci sparsi. Domenica 27, si prevede un cielo perlopiù soleggiato con moderata instabilità pomeridiana. Lunedì 28, ancora molto instabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Martedì in prevalenza soleggiato.

Si ricorda che la Protezione Civile ieri ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio provinciale del Trentino valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 24 luglio.

