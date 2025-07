Allerta Meteo Trentino: rovesci e temporali fino a domani sera

MeteoWeb

È stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio provinciale del Trentino. L’avviso è valido dalle ore 16.00 di oggi fino alla mezzanotte di domani, giovedì 24 luglio. Lo comunica il Dipartimento di Protezione Civile del Trentino. Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore, in particolare tra la notte e la giornata di giovedì, si assisterà a un intensificarsi dei flussi in quota da sud-ovest, che porteranno rovesci e temporali in rapido movimento verso nord-est. I fenomeni potranno essere anche intensi e concentrati in brevi periodi, accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini frequenti e grandine di piccole o medie dimensioni.

Sulla base delle valutazioni effettuate dai Servizi competenti, si ritengono possibili criticità, come: smottamenti, allagamenti e frane dovuti a precipitazioni intense, ruscellamenti e colate rapide nei bacini idrografici, disagi alla viabilità, anche ferroviaria, e potenziali interruzioni nelle reti di comunicazione e fornitura di servizi.

Per gestire al meglio l’evoluzione della situazione, i Servizi provinciali hanno già attivato le misure di monitoraggio e sono pronti a intervenire tempestivamente in caso di necessità. Il Corpo Forestale provinciale e i Vigili del Fuoco Volontari sono impegnati a supportare le verifiche sui corsi d’acqua e sul territorio, insieme ai tecnici del Servizio Bacini montani e del Servizio Geologico.

Alla cittadinanza si raccomanda di adottare comportamenti prudenti:

prestare attenzione agli spostamenti, anche in auto o moto

evitare l’accesso a zone a rischio come argini, sottopassi, rampe o versanti instabili

non sostare sotto alberi, impalcature, cartelli o coperture non stabili

mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento

evitare luoghi dove, a causa dei fulmini, potrebbero innescarsi incendi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.