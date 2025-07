Allerta Meteo Trentino, forti temporali e possibili criticità idrogeologiche

MeteoWeb

Alla luce delle previsioni meteorologiche, che per le prossime ore segnalano un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, la Protezione Civile del Trentino ha diffuso un’allerta meteo ordinaria (gialla) su tutto il territorio provinciale per possibili criticità idrogeologiche e temporali, valida dalle 14 di oggi, sabato 5 luglio, alle ore 8 di martedì 8 luglio. Secondo i modelli previsionali, flussi occidentali interesseranno il Trentino a partire dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 5 luglio, portando, specie sui settori settentrionali, rovesci e temporali anche di forte entità, mentre domenica la perturbazione sarà in moto verso est-nord est, con possibili grandinate e raffiche di vento.

L’evoluzione

Correnti occidentali via via più fresche ed a tratti instabili interesseranno le Alpi fino a martedì, 8 luglio 2025, determinando un progressivo e sensibile calo delle temperature con precipitazioni a tratti diffuse e, localmente, anche a carattere temporalesco intenso. Al pomeriggio-sera di oggi, specie sui settori settentrionali, sviluppo di locali rovesci e temporali che, a causa del loro lento moto verso levante, potranno determinare precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette.

Domenica, già dal mattino, ma soprattutto al pomeriggio-sera, sviluppo di rovesci e temporali in rapido moto verso est-nord est. I temporali potranno risultare localmente intensi con piogge abbondanti in poco tempo, grandine di medie dimensione, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Dopo un temporaneo esaurimento delle precipitazioni, al pomeriggio-sera di lunedì sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi e anche a carattere grandinigeno con quota neve in calo sotto i 3000 metri s.l.m..

La Protezione Civile avverte che eventuali criticità idrogeologiche potrebbero manifestarsi già a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, con rischi legati a: erosioni e smottamenti lungo il reticolo idrografico; ruscellamenti superficiali e fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide; precipitazioni intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole / medie dimensioni. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Le autorità competenti intensificheranno le attività di monitoraggio per seguire l’evoluzione degli eventi e dei loro effetti al suolo, assicurando tempestività d’intervento laddove necessario.

La Protezione Civile invita pertanto la popolazione a:

porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli ed in caso di necessità cercare adeguato riparo;

evitare di immettersi in aree, edifici o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo;

evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (ad esempio: conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento;

evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili;

evitare i luoghi dove è possibile anche l’innesco di incendi a causa della caduta di fulmini.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

