Allerta Meteo Trentino: rischio rovesci e temporali stazionari oggi e domani

Meteotrentino comunica che anche ieri si sono sviluppati in Trentino temporali localmente intensi che, anche a causa della loro scarsa mobilità, hanno determinato precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette: ieri la massima precipitazione giornaliera, pari a 49 mm (49 litri a metro quadrato), è stata misurata dalla stazione di Sas del Mul in Marmolada, mentre i pluviometri di Daone e Dro hanno misurato rispettivamente 27 mm e 25 mm in poche decine di minuti. Le raffiche di vento sono risultate localmente molto forti con il valore massimo pari a 102 km/h misurato a Trento Laste. Gli anemometri di Trento Roncafort e Grigno hanno misurato rispettivamente raffiche fino a 77 e 63 km/h. Localmente è stata osservata grandine di piccole dimensioni. Le temperature minime di questa mattina, anche a quote basse, sono risultate quasi ovunque inferiori a 20°C.

Oggi e domani attese temperature ancora elevate. Sia oggi che domani, al pomeriggio sera, a cominciare dai rilievi, è probabile lo sviluppo di rovesci e temporali stazionari: il rischio maggiore è quello delle precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette e delle forti raffiche di vento ma sono possibili anche frequenti fulminazioni e, specie in montagna, non può essere esclusa la possibilità di grandine generalmente di piccole dimensioni, spiega in una nota l’Amministrazione Provinciale.

Venerdì ancora caldo, ma al pomeriggio sera sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali in moto verso Est. Da sabato a lunedì prossimo l’afflusso di aria più umida e fresca determinerà un progressivo calo delle temperature e maggior nuvolosità con precipitazioni a tratti diffuse ed a carattere temporalesco.

