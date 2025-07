Allerta Meteo USA: 14 milioni di persone a rischio inondazioni sulla costa orientale

MeteoWeb

Quattrodici milioni di persone sono a rischio inondazioni negli USA, dove oggi è stato emesso un ‘Flood Watch’ nelle zone che potrebbero essere colpite, dopo la devastazione in Texas costata la vita ad almeno 119 persone. In particolare, le zone maggiormente a rischio sono quelle del North Carolina, della Virginia, del Maryland e del New England meridionale. Inoltre sta piovendo nel Massachusetts, dove si sono registrati gravi allagamenti stradali a Mansfield e Norwood.

Nel corso della giornata, il rischio di inondazioni più elevato si verificherà nelle aree sature della Virginia centrale, del North Carolina centrale e nel South Carolina settentrionale, come spiega NBC News. Contemporaneamente, oggi sono possibili forti temporali in alcune zone del Kansas, del Nebraska e dell’Iowa, dove sono previsti grandine, forti venti e tornado isolati.