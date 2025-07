Allerta Meteo Veneto, nuova fase di instabilità da stasera

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione a partire dalla mezzanotte e fino alle 20 di domani, sabato 26 luglio. “Dalla tarda serata/notte di venerdì 25, nuova fase di instabilità con probabili rovesci/ temporali sparsi e intermittenti in estensione a gran parte della regione nel corso di sabato, specie nella prima parte; saranno possibili locali fenomeni intensi e con quantitativi di precipitazione anche significativi in occasione dei rovesci più frequenti e intensi”, si legge nel bollettino di allerta.

Prosegue l’allerta meteo per temporali a Venezia

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali per la tarda serata di oggi 25 luglio e fino alla prima parte della giornata di domani, sabato 26. Saranno possibili temporali associati a fenomeni intensi. Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell’allerta meteo.

