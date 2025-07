Allerta Meteo Veneto: temporali con grandine e vento forte

MeteoWeb

Da metà pomeriggio di domenica 27 luglio, instabilità in aumento sui settori montani del Veneto con rovesci e qualche temporale in successivo trasferimento ed estensione alle zone pedemontane e alla pianura nel corso della serata/notte con fenomeni a prevalente carattere di rovescio/temporale da sparsi o a tratti diffusi fino al mattino di lunedì; possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) specie tra Prealpi/pedemontana e pianura/costa meridionale con quantitativi totali localmente anche consistenti; nel corso di lunedì 28 luglio, tempo a tratti perturbato con precipitazioni frequenti specie su pianura centro-sud, a tratti moderate ma in attenuazione ed esaurimento nel corso del pomeriggio. Rinforzi di Bora sulla costa ed entroterra limitrofo in successiva rotazione da ovest, tesi a tratti forti dai quadranti settentrionali in quota.

È possibile l’innesco di frane superficiali e colate rapide, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone Vene- B-C-D-E-F-G-H lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un’allerta meteo con validità dalle 16 di oggi alle ore 20 di domani, lunedì 28 luglio, dichiarando la fase di attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, tranne sul bacino Alto Piave (Vene-A). Viene dichiarata anche la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica sui bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Vene-D) e Basso Brenta-Bacchiglione (Vene-E). Le fasi sono da riconfigurare, a livello locale, in preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.