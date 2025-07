Allerta Meteo Veneto, allarme arancione per temporali su quasi tutta la regione

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha diramato un’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali su quasi tutta la regione, ad eccezione del Bellunese, dove è gialla, valida dalle 14 di oggi alle 9 di domani, lunedì 7 luglio. “Tra domenica 6 e martedì 8 la regione sarà interessata dal transito di più impulsi perturbati. Il primo tra domenica pomeriggio e il primo mattino di lunedì, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale; saranno probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate anche significative) e quantitativi di precipitazione localmente anche abbondanti in occasione dei temporali più forti o ripetuti. Dopo una parziale pausa nelle ore centrali di lunedì 7, un secondo impulso è previsto tra il pomeriggio/sera di lunedì e il primo mattino di martedì, con fase più intensa dalla serata, ancora con possibilità di temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi di precipitazione localmente anche consistenti”, si legge nel bollettino di allerta.

