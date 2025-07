Allerta Meteo Veneto, temporali forti e piogge abbondanti da stasera: scatta l’allarme arancione

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali in due bacini (Alto Piave e Piave Pedemontano) e allerta gialla sul resto della regione dalle ore 18 di oggi alle 9 di domani, martedì 8 luglio. Allerta gialla per criticità idraulica sui bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna dalle 18 di oggi alla mezzanotte di mercoledì 9 luglio.

“Tra il pomeriggio/sera di lunedì 07 luglio e le prime ore di martedì 08 luglio, transito di un secondo impulso perturbato, con probabili rovesci e temporali da sparsi a diffusi. Saranno possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi di precipitazione anche abbondanti specie sulle zone prealpine e pedemontane centro-orientali, in occasione dei temporali più forti o ripetuti”, si legge nel bollettino di allerta.

E’ possibile l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta; rigurgito dei sistemi di allagamenti di locali interrati o sottopassi. Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno dell’alveo. Aumento della portata possibile sul fiume Piave e il fiume Adige, con valori riferiti alla prima soglia di piena per la giornata di domani.

Allerta Meteo anche a Venezia

Permane la possibilità di temporali, anche di forte intensità, fino alla mattina di martedì 8 luglio. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali, anche di forte intensità, fino alla mattina di martedì 8 luglio.

