Allerta Meteo Veneto: dal pomeriggio forti temporali in tutta la regione

MeteoWeb

Allerta meteo in Veneto: la regione nel pomeriggio di oggi sarà investita da una fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi più probabili sulle zone centro-settentrionali; saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, con validità dalle 13 di oggi alla mezzanotte di domani 22 luglio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.