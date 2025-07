Allerta Meteo, violenti temporali e grandine enorme al Centro/Sud: allarme maltempo tra Lazio, Umbria e Campania | LIVE

MeteoWeb

Dopo aver colpito con forza il Nord Italia nella giornata di domenica, la perturbazione atlantica ha proseguito la sua corsa verso sud, estendendo nella notte i suoi effetti alle regioni centrali. Il fronte temporalesco, alimentato da correnti fresche e instabili provenienti dall’Europa settentrionale, ha trovato un terreno particolarmente favorevole nella colonna d’aria satura e nelle alte temperature residue dei giorni scorsi, generando fenomeni localmente violenti e persistenti.

In particolare, il Triveneto è stato uno degli epicentri del maltempo durante la fase iniziale del peggioramento. Le piogge hanno interessato soprattutto la fascia pedemontana e buona parte del Friuli Venezia Giulia, dove i rovesci sono proseguiti fino al primo mattino di oggi. La situazione è risultata meno critica nelle aree più occidentali del Nord, dove i fenomeni più intensi si sono gradualmente esauriti durante la notte. Tuttavia, la domenica è stata segnata da eventi estremi, con violenti nubifragi che hanno provocato danni significativi, tra cui la tragica perdita di una vita nel Milanese.

Ora, l’attenzione si sposta decisamente sulle regioni centrali, dove i temporali hanno assunto carattere particolarmente intenso già dalle prime ore del mattino. Attualmente, i sistemi temporaleschi più attivi stanno colpendo l’interno della Toscana, le Marche, l’Umbria e l’alto Lazio. In alcune aree, come nel Ternano, gli accumuli pluviometrici hanno già raggiunto valori significativi, con punte che sfiorano i 50 mm di pioggia in poche ore.

Un temporale, con pioggia intensa, fortissimi tuoni e fulmini, si è abbattuto su Ancona nelle prime ore del giorno: non si registrano comunque, al momento, criticità particolari. Nel Maceratese anche oggi i vigili del fuoco sono entrati in azione per alcuni alberi spezzati dal maltempo e finiti in strada nelle zone di Macerata, Tolentino e Recanati. Forti e intense precipitazioni, ieri, anche nel Pesarese dove i vigili del fuoco avevano compiuto alcuni interventi sempre per liberare strade da piante o per mettere in sicurezza alberi o rami pericolanti.

La situazione si sta evolvendo in modo dinamico e imprevedibile, con nuovi nuclei temporaleschi che continuano a formarsi e a muoversi verso sud. Due celle particolarmente intense sono state segnalate: una a nord di Roma, che si sta organizzando in un sistema compatto e potenzialmente pericoloso, e un’altra al largo di Napoli, pronta a coinvolgere le coste campane nelle prossime ore. Forti precipitazioni unite a grandine si segnalano in Ciociaria, in particolare a Fiuggi e Guarcino, in provincia di Frosinone. Segnalata grandine superiore anche ai 5 cm. Violenti temporali stanno colpendo il Napoletano, in particolare le isole di Ischia e Ventotene, Procida e Pozzuoli. Ulteriori celle minori stanno interessando le aree circostanti Terni, a conferma di un contesto atmosferico estremamente instabile.

Uno degli aspetti più pericolosi di questa fase è l’elevatissima attività elettrica. Autentiche “tempeste di fulmini” stanno interessando in particolare la zona compresa tra Viterbo e il Lago di Bracciano. Qui, il rischio di grandine e colpi di vento violenti è molto elevato, con la possibilità che chicchi di ghiaccio di medie dimensioni si abbattono sulle aree più vulnerabili. La combinazione di fulmini frequenti e precipitazioni intense aumenta anche il pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto per chi si trova in spazi aperti o sta effettuando spostamenti.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli numerici, questa fase perturbata continuerà ad evolversi nel corso della giornata, mantenendo alta la probabilità di temporali forti su gran parte del Centro Italia. Le correnti fresche che stanno accompagnando il fronte instabile stanno gradualmente scalzando l’aria calda e umida che ha caratterizzato le ultime settimane, favorendo un calo termico sensibile anche al Centro-Nord. Questo ricambio d’aria rappresenta un sollievo atteso da molti, ma la transizione non sarà priva di conseguenze.

Nei prossimi giorni, il fronte instabile proseguirà verso sud, interessando gradualmente anche le regioni meridionali. Il passaggio delle correnti fresche metterà definitivamente fine all’ondata di caldo che ha fatto registrare temperature eccezionali su tutto il territorio nazionale. Entro mercoledì, anche il Sud sperimenterà un clima più mite e vivibile.

In conclusione, l’Italia sta vivendo una fase di forte contrasto atmosferico che segna la fine di una lunga parentesi di caldo estremo e l’inizio di una parentesi più fresca ma turbolenta. Un cambiamento che porterà certamente sollievo dal punto di vista termico, ma che allo stesso tempo richiederà grande cautela e attenzione per i rischi connessi ai fenomeni meteorologici severi.

