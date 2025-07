Allerta Meteo, sarà un weekend di maltempo estremo: rischio “danni estesi”, ecco le regioni colpite da violenti temporali, grandine grossa e persino tornado

MeteoWeb

Allerta Meteo per “una crescita del rischio temporali, in particolare al Nord Italia e nelle regioni appenniniche“, in particolare va posta attenzione all’emissione “di un livello 2 in tendenza per domenica, quando sono previsti temporali diffusi e intensi sul nord Italia“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e le mappe con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino per sabato e domenica 5 e 6 luglio

Il bollettino per domani sabato 5 luglio 2025

“Un livello 1 è stato emesso per le Alpi e la Pianura Padana per forti raffiche di vento, forti piogge concentrate e grandinate generalmente fino a medie dimensioni ma non si esclude qualche episodio superiore. Un livello 1 è stato emesso per le zone interne del Centro per forti piogge concentrate, intense raffiche di vento e marginalmente per grandinate fino a medio diametro“, riporta il bollettino degli esperti PRETEMP.

“Il lento calo del geopotenziale e il flusso di deboli correnti atlantiche relativamente più umide e fresche in quota favorirà convezione disorganizzata sul dominio previsionale. Masse d’aria molto calde e progressivamente più umide nei bassi strati determineranno MLCAPE anche >2000J/kg mentre il windshear si manterrà perlopiù debole (DLS attorno a 10m/s, in lieve intensificazione in serata/tarda serata sul Nord Italia)“, evidenzia il bollettino.

“I temporali saranno probabili sin dalla notte specie sulla Pianura Padana centro-occidentale dove l’ambiente sarà favorevole allo sviluppo di MCS. A seguire, dopo una breve fase più stabile attorno alle ore centrali, nuova convezione sarà probabile dal pomeriggio a partire dai rilievi con temporali perlopiù a carattere multicellare, in sconfinamento entro la serata sulle medio/alte pianure specie del Nord-Ovest mentre al Nord-Est saranno meno probabili nuovi temporali. In serata non si esclude completamente lo sviluppo di una / due supercelle sulla Pianura Padana centro-occidentale grazie anche al possibile incremento del windshear“, prosegue PRETEMP.

“Instabilità si segnala anche sulla catena appenninica, anche intensa localmente al pomeriggio sulle zone interne del Centro dove la combinazione di elevato CAPE e scarso o nullo shear potrà favorire la formazione di celle a scarsa mobilità con il rischio prevalente per forti piogge concentrate, wet downbursts (forti raffiche di vento) e marginalmente per grandinate“, conclude il bollettino valido per la giornata di domani 5 luglio.

Il bollettino per domenica 6 luglio 2025

“Un livello di rischio 2 è stato preliminarmente emesso per la Pianura Padana e i settori alpini/prealpini centro-orientali. Saranno possibili temporali diffusi di forte/severa intensità con associate grandinate di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento forti/severe con presenza di rischio tornadico“, avverte PRETEMP. “Un livello di rischio 1 è stato emesso per gli Appennini Tosco/Emiliani e Golfo Ligure per possibili temporali di forte intensità con associate grandinate e piogge intense localizzate“.

“Una stretta onda corta lambisce i settori settentrionali del dominio. La rapida velocità di traslazione e la stretta curvatura porterà un corposo e potenzialmente efficace forcing dinamico. Il progressivo miglioramento delle condizioni cinematiche con DLS in aumento fino a 18-20ms sarà supportato da condizioni termodinamiche altamente volatili con elevata PWAT e moderato/elevato CAPE(SBCAPE >1.5-2.0 kJ/kg). L’innesco, garantito dalla forzante sinottica e inizialmente dalla forzante orografica, si propagherà dalle zone occidentali verso quelle orientali con i rischi che saranno massimizzati sulle fasce pedemontane Lombardo-Venete-Friulane al passaggio dell’onda corta e sulle pianure Veneto-Romagnole al seguito dell’attivazione di un teso flusso da SW in medio-bassa troposfera“, riporta il bollettino. “Saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni (+4cm) e raffiche di vento forti/severe (>25ms) con potenziali danni estesi. La localizzazione e il diametro delle grandinate sarà valutato nella previsione aggiornata in quanto dipendente dallo storm mode, ad ora non ancora chiaro, e dall’interazione tra le varie celle in ambiente estremamente umido, più adatto a piogge intense e raffiche di vento. Sulle pianure orientali è, ad ora presente, un moderato rischio tornadico“.

“Altri temporali e convezione andranno ad innescarsi sul Golfo Ligure e Appennino Tosco-Emiliano in un ambiente ad elevato CAPE e moderato shear. In una prima fase la convezione potrebbe risultare stazionaria lungo boundaries di convergenza orografici di fronte la Liguria di Levante prima di muovere sui rilievi in risposta ad un aumento del flusso in medio-bassa troposfera. Tale evoluzione avrà un impatto, ad ora ancora difficilmente quantificabile, sull’irraggiamento padano e il conseguente setup. In questa zona saranno possibili temporali anche forti con annesse grandinate di medie dimensioni e piogge intense concentrate“, conclude PRETEMP.

