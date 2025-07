Allerta Meteo, weekend shock: violenti temporali e crollo termico fino a 12°C

MeteoWeb

Il dominio dell’anticiclone subtropicale che ha avvolto gran parte dell’Italia negli ultimi giorni sembra ormai prossimo a interrompersi, aprendo la porta a una fase meteorologica molto più dinamica e potenzialmente pericolosa. Dopo settimane di caldo intenso e afa opprimente, che hanno caratterizzato buona parte della Penisola, si intravede all’orizzonte un significativo cambio di rotta: il weekend del 5-6 luglio 2025 potrebbe segnare l’inizio di un vero e proprio spartiacque.

Le ultime analisi dei modelli meteorologici indicano che già a partire da giovedì 3 luglio si farà strada un primo impulso instabile, con i primi temporali intensi pronti a colpire le regioni settentrionali. Questa transizione è alimentata da un indebolimento progressivo del vasto promontorio anticiclonico, che fino ad ora aveva mantenuto condizioni stabili e temperature sopra la norma. L’erosione della cupola calda sarà favorita da un rinforzo della corrente a getto subtropicale, che inizierà a spingere verso sud masse d’aria più fresche e instabili.

Il mix tra l’elevata energia accumulata nei bassi strati e l’ingresso di aria più fredda in quota sarà il vero motore di questo cambiamento. In particolare, la persistenza prolungata di temperature anomale ha caricato l’atmosfera di CAPE molto alto, creando un ambiente perfetto per lo sviluppo di celle temporalesche di grande intensità.

Le regioni settentrionali saranno le prime a fare i conti con questi nuovi scenari. A partire dal weekend, si attende un incremento della instabilità atmosferica con rovesci e temporali che potranno estendersi rapidamente dalle zone alpine e prealpine verso la Pianura Padana. L’umidità elevata e i contrasti termici potrebbero favorire episodi violenti, con rischio di nubifragi improvvisi, grandinate di grosse dimensioni e raffiche di vento localmente intense.

Il culmine di questa fase perturbata è previsto per domenica 6 luglio, quando le condizioni diventeranno particolarmente favorevoli allo sviluppo di temporali supercellulari, noti per la loro pericolosità. Le aree maggiormente esposte saranno Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In queste regioni, i fenomeni convettivi potrebbero assumere caratteristiche di estrema intensità, portando a piogge torrenziali e allagamenti localizzati.

Uno degli aspetti più attesi da molti è il previsto calo delle temperature. Secondo le proiezioni, tra domenica 6 e lunedì 7 luglio si potrebbero registrare diminuzioni termiche superiori a 10-12°C rispetto ai valori attuali nelle regioni del Nord. Questo porterà finalmente un sollievo dal caldo soffocante che da giorni attanaglia le città della Pianura Padana e delle zone interne. Anche le notti torneranno più fresche, migliorando la qualità del sonno e riducendo il disagio fisiologico.

Al Centro-Sud e sulle Isole, invece, la resistenza del caldo potrebbe protrarsi ancora per qualche giorno. Tuttavia, tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, l’avanzata dell’aria più temperata dovrebbe riuscire a spingersi anche verso queste aree, determinando un graduale abbassamento delle temperature e una diminuzione dell’afa.

Questa fase di transizione rappresenta un chiaro esempio di come la stagione estiva possa alternare lunghi periodi stabili a repentini passaggi perturbati. Il rischio maggiore sarà legato alla rapidità e all’intensità con cui questi fenomeni potranno manifestarsi. La combinazione di valori di CAPE elevati e la presenza di forzature dinamiche in quota rende altamente probabile la formazione di temporali autorigeneranti e strutture convettive di tipo supercellulare, capaci di scaricare ingenti quantità d’acqua in tempi molto brevi.

In sintesi, il weekend in arrivo si preannuncia come un momento chiave di svolta: da un lato un atteso calo termico che porterà respiro dopo giorni roventi, dall’altro un incremento del rischio legato a fenomeni temporaleschi violenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: