Alluvione in Polonia, Nord sommerso dalla pioggia: Elbląg allagata, record a Danzica | FOTO e VIDEO

Grave alluvione oggi in Polonia: il fiume Kumiela è esondato causando gravi allagamenti nel distretto di Elbląg, nella regione della Varmia-Masuria.Le autorità locali hanno invitato i residenti a mettere in sicurezza i veicoli, soprattutto quelli nei garage sotterranei, ed evitare le aree verdi come il Parco Dolinka. Diverse strade principali risultano inagibili a causa dell’acqua, con la polizia impegnata nella gestione del traffico.

A Danzica si è registrata una situazione meteorologica senza precedenti: secondo Dawid Biernacik, climatologo e consigliere comunale di Gdynia, nella stazione di Gdańsk-Świbno sono caduti 136,7 mm di pioggia in 24 ore, superando di gran lunga la media mensile di luglio, pari a 76 mm. Precipitazioni eccezionali anche a Hel (97,6 mm), Gdynia (79,1 mm) e Wejherowo (74,5 mm).

L’Istituto Meteorologico ha emesso allerte di terzo grado per temporali e piogge torrenziali a Danzica, Gdynia e nelle aree circostanti, mentre per altre zone del Nord sono in vigore allerte di secondo grado. In risposta, la polizia ha intensificato i controlli, prestando particolare attenzione ai campi scout. A Biskupiec, 112 scout sono stati evacuati preventivamente e ospitati in una scuola locale, dove hanno trovato riparo e assistenza.