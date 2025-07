Alluvione in Messico: forti piogge monsoniche colpiscono Nogales | VIDEO

MeteoWeb

Intense piogge monsoniche hanno interessato la città di Nogales, in Messico, con un accumulo di 41,9 mm in sole 2 ore. Le precipitazioni sono state accompagnate da venti sostenuti di 58 km/h e raffiche fino a 66 km/h, secondo la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). Il direttore Armando Castañeda Sánchez ha confermato che, nonostante i danni materiali, non si sono registrati feriti. La nuova infrastruttura sull’avenida Tecnológico ha permesso un rapido deflusso delle acque, limitando le conseguenze.

Tra gli episodi più rilevanti: 10 veicoli bloccati in zone allagate, inondazioni in 10 abitazioni e un’attività commerciale, alberi e pali elettrici abbattuti, oltre a 4 mura perimetrali crollate.