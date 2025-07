Alluvione in Nigeria, piogge torrenziali ed esondazioni: 5 morti e decine di feriti | FOTO

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito Yola, capitale dello Stato di Adamawa in Nigeria, causando almeno 5 vittime e 55 feriti, secondo quanto confermato dall’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA). Le forti piogge hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua che hanno sommerso abitazioni in diversi quartieri, tra cui Tashan Sani e Modire. Squadre di soccorso, coordinate da NEMA insieme alla Croce Rossa e alla protezione civile locale, stanno utilizzando barche per evacuare i residenti dalle aree più colpite. Molti sfollati hanno trovato rifugio in scuole e campi d’accoglienza temporanei.

Alcuni abitanti attribuiscono parte della responsabilità alla costruzione di una diga privata e a canali ostruiti dall’agricoltura intensiva, fattori che avrebbero aggravato l’impatto delle precipitazioni.