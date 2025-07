Alluvione Texas, Trump e Melania visitano le aree inondate: “devastazione mai vista prima”

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Donald Trump e la First Lady Melania hanno visitato oggi le aree del Texas colpite dalla recente alluvione, dove si sono registrati almeno 120 morti e decine di dispersi. Trump e sua moglie Melania fanno una visita di poche ore quasi una settimana dopo la catastrofe, quando si cercano ancora più di 170 persone dichiarate scomparse. Quello che è successo è “qualcosa di orribile“, ha detto Trump.

La visita del Presidente avviene in un momento in cui aumentano i dubbi sulla gestione della crisi da parte delle autorità locali e sull’impatto dei tagli di bilancio, richiesti dall’amministrazione Trump, sui sistemi di allarme e salvataggio. Quando, dopo la catastrofe, gli è stato chiesto se avesse ancora intenzione di smantellare gradualmente l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA), Donald Trump ha risposto che non era il momento di parlare dell’argomento.

Oggi Trump ha ignorato le domande sull’impatto dei suoi tagli alle agenzie federali sulla risposta alle inondazioni, che ha descritto come una “catastrofe” che “nessuno si aspettava“. Durante una tavola rotonda con i soccorritori e i rappresentanti delle autorità locali, dopo avere visitato le aree colpite dal disastro, Trump ha affermato di non avere “mai visto nulla di simile: è difficile credere a una tale devastazione”. Il Presidente USA ha anche ringraziato le autorità locali “per l’ottimo lavoro svolto” durante la risposta all’emergenza.

Il Presidente ha aggiunto di aver trascorso del tempo a parlare con le persone della comunità colpite dalla tragedia. “In tutto il Paese, i cuori degli americani sono a pezzi”. “Siamo pieni di dolore e angoscia – ha proseguito – per la perdita di vite umane, e purtroppo stanno ancora cercando. Ci sono molti bambini scomparsi, forse la maggior parte, non lo sappiamo, ma stanno ancora cercando e troveranno tutti. Ma non è una cosa facile”. Trump ha paragonato l’alluvione a “un’onda gigantesca nell’Oceano Pacifico che i migliori surfisti del mondo avrebbero paura di cavalcare”. “Ne ho viste di brutte. Ho visto molti uragani, molti tornado, ma non ho mai visto niente del genere. Questa è una brutta situazione”, ha aggiunto.

“Io e la First Lady siamo qui in Texas per esprimere l’amore, il sostegno e l’angoscia di tutta la nostra nazione dopo questa orribile e mortale alluvione. Nessuno ha idea di come e perché una cosa del genere sia potuta accadere“, ha detto ancora.

Ieri il capo del Dipartimento di sicurezza interna (DHS), Kristi Noem, ha difeso la risposta alle inondazioni, che ha definito “veloce ed efficiente”.