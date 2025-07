Alluvioni a Taiwan, “piogge torrenziali estreme”: frane, allagamenti ed evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Central Weather Administration (CWA) di Taiwan ha emesso un’allerta per piogge torrenziali estreme – oltre 500 mm in 24 ore – nelle regioni centrali e meridionali, tra cui Taichung, Nantou, Chiayi, Kaohsiung e Pingtung. Le piogge, alimentate da persistenti venti sudoccidentali, hanno già causato frane, allagamenti e l’evacuazione di 3.705 residenti. Kaohsiung ha registrato ben 927,5 mm di pioggia da mercoledì, mentre Taichung e Nantou hanno superato i 200 mm in poche ore.

Le autorità hanno disposto la chiusura di scuole e uffici in diverse contee. Grave anche la situazione sulla Southern Cross-Island Highway, dove un tratto è crollato, facendo precipitare un veicolo in una valle: 5 persone risultano ancora in attesa di soccorsi.

Le piogge continueranno fino al 4 agosto, mentre dal 6 agosto si prevede un miglioramento con temperature fino a +38°C.