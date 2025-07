Alluvioni in Cina: il CEO Apple Tim Cook annuncia donazioni

MeteoWeb

Apple ha annunciato un’importante donazione a sostegno degli sforzi di soccorso in Cina, recentemente colpita da un’ondata di maltempo eccezionale che ha causato alluvioni devastanti. L’annuncio è stato fatto da Tim Cook, CEO di Apple, tramite un post sulla piattaforma cinese Weibo. Cook ha espresso profondo cordoglio per le “gravi inondazioni in alcune parti del Paese, in particolare a Pechino, Tianjin e Hebei“, definendole “devastanti e strazianti“. Ha poi aggiunto: “I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite. Stiamo donando per sostenere gli sforzi di soccorso e la ripresa locali. Restate al sicuro“.

Le piogge torrenziali hanno causato danni ingenti, soprattutto nelle aree più periferiche di Pechino, dove si contano oltre 30 vittime e numerosi feriti, oltre a estese devastazioni alle infrastrutture.