In Pakistan sono morte più di 110 persone, di cui quasi la metà erano bambini, dall’inizio della stagione dei monsoni estivi, cioè dalla fine di giugno. Tra il 26 giugno e il 14 luglio, 111 persone, tra cui 53 bambini, sono morte in tutto il Paese a causa di folgorazioni e alluvioni lampo, secondo l’Autorità per la gestione delle catastrofi.