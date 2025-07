Alluvioni nel nord del Vietnam: due morti e quattro dispersi a Son La

MeteoWeb

Due persone sono morte e almeno quattro risultano disperse in seguito alle forti piogge che hanno colpito la provincia di Son La, in una zona montuosa nel nord del Vietnam, tra sabato notte e le prime ore di domenica, secondo quanto riferito dal Comitato provinciale vietnamita per la Prevenzione dei disastri e il soccorso, citato da Vietnam News. Le operazioni di ricerca e di soccorso sono rese difficili dalle strade interrotte, le linee elettriche danneggiate, e dall’assenza del segnale telefonico. Allagamenti e smottamenti hanno causato la distruzione di otto ponti, oltre all’isolamento di alcuni villaggi.