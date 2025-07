Alluvioni Texas: aggiornato il bilancio, Trump e Melania in visita venerdì

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato durante un incontro aperto alla stampa del suo gabinetto di governo che venerdì 11 luglio visiterà la contea di Kerr, in Texas, colpita il 4 luglio da una devastante alluvione. Trump sarà accompagnato dalla First Lady Melania. Intanto lo sceriffo della contea, Larry Leitha, ha dichiarato che il bilancio è salito a 108 vittime, inclusi 30 bambini. “Cinque partecipanti al Camp Mystic e un animatore risultano ancora dispersi“, ha detto l’ufficiale, che non sa ancora l’esatto numero dei dispersi.