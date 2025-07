Alpinista ferito da scarica di sassi a 4000 metri sul Monte Rosa

MeteoWeb

Un alpinista italiano è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una scarica di sassi sulla Punta Giordani (4.046 metri) nel massiccio del Monte Rosa. L’uomo ha riportato traumi alle gambe, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero non andati a buon fine per la scarsa visibilità in quota, si è proceduto via terra. Una squadra, composta da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e piemontese, è stata lasciata più in alto ed è poi scesa con tecniche alpinistiche raggiungendo e recuperando il ferito.