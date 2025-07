Alpinista precipita sulla Rocca Castello e muore durante la salita della Via Sigismondi

MeteoWeb

Un alpinista è deceduto in Val Maira, nel cuneese, dopo essere precipitato nella zona della Rocca Castello. A lanciare l’allarme, questo pomeriggio intorno alle 15, prima una persona che si trovava in zona e ha assistito all’incidente, poi il compagno di cordata. Secondo una prima ricostruzione, la cordata era impegnata nella salita della Via Sigismondi quando, all’altezza della seconda sosta l’uomo è precipitato restando appeso alle corde una cinquantina di metri più in basso.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e le squadre a terra della stazione di Soccorso Alpino ma quando il ferito è stato calato alla base della parete il medico non ha potuto che constatare il decesso dell’alpinista. La salma è stata affidata ai soccorritori di valle e trasportata via terra. Le operazioni di polizia giudiziaria sono state svolte dal soccorso alpino della Guardia di Finanza.