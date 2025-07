Alpinisti bloccati sul Monte Rosa, in corso delicato intervento

MeteoWeb

Sul Monte Rosa è in corso un delicato intervento di soccorso per 2 alpinisti che ieri sera, intorno alle 21, hanno lanciato un allarme dalla Cresta Signal, a circa 100 metri di dislivello sotto la Capanna Margherita, in località Alagna Valsesia (Vercelli). I 2, sfiniti e impossibilitati a proseguire, hanno richiesto aiuto. Le avverse condizioni meteo hanno impedito ieri l’intervento dell’elicottero. Due guide alpine straniere presenti in rifugio hanno tentato di raggiungerli via terra, ma hanno dovuto rinunciare. Questa mattina, nonostante il nevischio e la scarsa visibilità abbiano nuovamente ostacolato l’elisoccorso del Servizio regionale di Azienda Zero Piemonte, 4 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese sono stati sbarcati più in basso sulla cresta e hanno iniziato la risalita a piedi.

Si sta inoltre valutando di inviare altre squadre alla Capanna Margherita per tentare un avvicinamento dall’alto. Al momento, però, i 2 alpinisti non sono ancora stati raggiunti. Sul posto è presente anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.