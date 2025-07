Alta Badia, turista argentino precipita per 250 metri e muore durante un’escursione

MeteoWeb

Un turista argentino di 76 anni ha perso la vita in un incidente in montagna sopra La Villa in Alta Badia in Alto Adige. L’uomo stava effettuando un’escursione nel Parco Naturale Puez-Odle assieme alla famiglia ed amici quando, scendendo sul sentiero verso il rifugio Gardenaccia a circa 1.900 metri di quota, è caduto precipitando nel vuoto per circa 250 metri. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino e dall’equipaggio dell’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites in una sottostante zona boschiva. La salma dell’uomo è stata prima trasportata in elicottero a La Villa e poi ricomposta a Corvara in Badia.