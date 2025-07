Alto Adige, malore in campo durante un’amichevole: grave un calciatore dilettante

MeteoWeb

Un calciatore amatoriale altoatesino ha accusato un grave malore durante un’amichevole contro una squadra tedesca a Silandro. Lo riferisce sportnews.bz. Il club bavarese di quarta divisione SpVgg Unterhaching si trova attualmente in Val Venosta per il ritiro estivo. Questo pomeriggio, durante un’amichevole contro la selezione sudtirolese dell’Europeada, al 55° minuto, un giovane calciatore altoatesino, la cui identità non è stata resa nota, è improvvisamente crollato per terra. Il medico d’urgenza ha prestato le prime cure sul posto, poi il giocatore è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale di Bolzano. La partita è stata sospesa. “Auguriamo il meglio al calciatore, ti siamo vicini”, ha scritto il club bavarese sui social.