Amazon cancella maxi investimento in Irlanda: troppa pressione sulla rete elettrica di Dublino

MeteoWeb

Secondo quanto riportato ì dai media irlandesi, Amazon Web Services ha annullato i piani per un impianto di produzione di rack per server da 300 milioni di euro nella zona industriale di Ballycoolin a Dublino, adducendo come motivazione l’impossibilità di garantire un accesso tempestivo all’elettricità da parte dell’operatore di rete irlandese, ESB Networks. Si prevedeva che la struttura, che avrebbe supportato l’infrastruttura di intelligenza in espansione artificiale di Amazon, avrebbe generato oltre 500 posti di lavoro locali e il fallimento del progetto riflette la crescente tensione tra le ambizioni dell’Irlanda di ospitare infrastrutture digitali e i limiti della sua rete sovraccarica. Come riportato da Irish Times e confermato da Bloomberg, la decisione segue mesi di tentativi falliti per garantire la connettività alla rete per l’impianto.

Il settore dei data center irlandesi consuma ora oltre il 20% del fabbisogno elettrico nazionale totale, spingendo la Commissione per la Regolamentazione dei Servizi Pubblici a limitare le nuove connessioni alla rete nell’area metropolitana di Dublino fino al 2028. All’inizio di questo mese, AWS ha annunciato un investimento multimiliardario per consolidare le sue attività statunitensi in Pennsylvania con energia da fonti nucleari avanzate, nell’ambito di un’espansione dell’intelligenza artificiale da 20 miliardi di dollari. L’azienda sta inoltre proseguendo accordi a lungo termine per la fornitura di energia pulita in tutto il Nord America.