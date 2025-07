Andrea Lenzi è il nuovo Presidente del Cnr

MeteoWeb

Andrea Lenzi è il nuovo Presidente delb. Lo rende noto il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di nomina. “Al Professor Andrea Lenzi va tutta la mia fiducia per un incarico di altissimo prestigio. Sono certa – dice Bernini – che saprà ricoprirlo con competenza e visione strategica, contribuendo a rafforzare la missione del Cnr, sempre più al servizio della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo del Paese”.

Chi è Andrea Lenzi

Lenzi, 72 anni, è Professore emerito di Endocrinologia presso l’Università Sapienza di Roma ed è autore di circa 1.000 pubblicazioni scientifiche. Numerosi gli incarichi che ha rivestito nella ricerca pubblica, il più recente dei quali è presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Intercollegio del settore Life Science, della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza e del think tank multidisciplinare Health City Institute.

È inoltre direttore della Cattedra Unesco in Urban Health e portavoce della Rete delle Cattedre Unesco Italiane (ReCui). Fa parte del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (Cnvr – Mur) e del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). In passato ha presieduto il Consiglio Universitario Nazionale e il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca.