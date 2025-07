Andreas Tonelli, biker estremo, muore dopo una caduta di 200 metri in Val Gardena

MeteoWeb

Il noto mountain biker estremo altoatesino Andreas Tonelli, 48 anni, è morto dopo essere precipitato per 200 metri con la sua bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri in Vallunga, in Val Gardena. Il suo corpo è stato rinvenuto nella notte dopo una lunga operazione di ricerca iniziata a seguito della comunicazione del mancato rientro a casa da parte della famiglia. Al momento dell’allarme lanciato dalla famiglia si sono attivati il Soccorso Alpino, l’elicottero dell’Aiut Alpin, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Il Soccorso Alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin hanno battuto la zona fino a tarda notte, quando, verso l’1, è stato avvistato il corpo senza vita dell’uomo in un canalone. Le operazioni di recupero della salma si sono svolte questa mattina.

Tonelli era una guida mountain bike altoatesina e organizzata viaggi in bicicletta dal 2003, dalle Isole Lofoten in Norvegia al Cile, passando dalle Dolomiti ma anche Giordania, Marocco, Madeira, Croazia, Uganda e Costa Rica. Era molto conosciuto perché raccontava la sua più grande passione, la mountain bike, sui social (aveva 120mila followers), condividendo i video delle sue ‘imprese’ come affrontare le ‘ferrate’ e vie su roccia con la bici sulle spalle.