Ansia da cambiamento climatico in California: lo stress motiva la preparazione ai disastri

Un nuovo studio condotto nella contea di Lake, in California – una delle aree più colpite dagli incendi boschivi – rivela che ansia e stress legati ai cambiamenti climatici possono avere un effetto sorprendentemente positivo: spingere i residenti a prepararsi meglio per affrontare le catastrofi. La ricerca, pubblicata su BMJ Mental Health, ha coinvolto oltre 800 abitanti all’inizio della stagione degli incendi del 2023. Chi aveva già vissuto esperienze dirette con incendi o seguito più da vicino le notizie sul tema ha riportato livelli più alti di ansia climatica e stress anticipatorio verso futuri disastri. Questi stessi residenti hanno mostrato anche una maggiore propensione a preparare kit di emergenza, scorte per le interruzioni di corrente e a considerare seriamente l’ipotesi di evacuare se necessario.

“Un certo livello di ansia può essere adattivo, perché motiva azioni concrete di autoprotezione“, spiega Tiffany Junchen Tao, prima autrice dello studio. Tuttavia, avverte, è importante distinguere tra una preoccupazione utile e un disagio debilitante.

I ricercatori sottolineano come questi risultati possano aiutare a sviluppare strategie più efficaci di preparazione e intervento nelle comunità vulnerabili, contribuendo a ridurre l’impatto dei disastri climatici che, purtroppo, saranno sempre più frequenti.