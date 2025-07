Antichi sistemi fluviali rivelano che Marte era più umido di quanto pensassimo

MeteoWeb

La scoperta di oltre 15.000 chilometri di antichi letti fluviali su Marte suggerisce che il Pianeta Rosso potrebbe essere stato un tempo molto più umido di quanto si pensasse in precedenza. I ricercatori hanno esaminato le dorsali sinuose fluviali, note anche come canali invertiti, attraverso Noachis Terra, una regione negli altopiani meridionali di Marte. Si ritiene che queste si siano formate quando i sedimenti depositati dai fiumi si sono induriti e sono stati successivamente esposti a causa dell’erosione del materiale circostante. Dorsali simili sono state trovate in una varietà di terreni su Marte. La loro presenza suggerisce che l’acqua corrente fosse un tempo diffusa in questa regione di Marte, e che le precipitazioni fossero la fonte più probabile di quest’acqua.

La nuova ricerca, guidata da Adam Losekoot, dottorando presso l’Open University, è stata presentata al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham.

I risultati indicano che l’acqua superficiale potrebbe essere rimasta stabile a Noachis Terra durante la transizione Noachiano-Esperiano, un periodo di cambiamenti geologici e climatici avvenuto circa 3,7 miliardi di anni fa.

Noachis Terra non è stata studiata in modo così approfondito come altre regioni di Marte, in parte perché presenta poche reti di valli, ovvero strutture erosive ramificate tradizionalmente utilizzate per dedurre le precipitazioni e il deflusso storici. Lo studio si concentra invece sulle creste sinuose fluviali come prova alternativa dell’esistenza di antiche acque superficiali.

“Studiare Marte, in particolare una regione poco esplorata come Noachis Terra, è davvero entusiasmante perché si tratta di un ambiente rimasto sostanzialmente immutato per miliardi di anni. È una capsula del tempo che registra processi geologici fondamentali in un modo che non è possibile qui sulla Terra”, ha affermato Losekoot.

Lui e il suo team hanno utilizzato i dati di tre strumenti orbitali: la Context Camera (CTX), il Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) e l’High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Questi set di dati hanno permesso al team di mappare la posizione, la lunghezza e la morfologia dei sistemi di dorsali su un’ampia area.

Molte delle caratteristiche appaiono come segmenti di dorsali isolati, mentre altre formano sistemi che si estendono per centinaia di chilometri e si innalzano di decine di metri rispetto al terreno circostante. L’ampia distribuzione e la forma di queste dorsali suggeriscono che si siano probabilmente formate in un periodo geologicamente significativo in condizioni superficiali relativamente stabili. La distribuzione spaziale e l’estensione delle caratteristiche indicano che la fonte d’acqua erano le precipitazioni.

“Il nostro lavoro rappresenta una nuova prova che suggerisce che Marte un tempo fosse un pianeta molto più complesso e attivo di quanto non lo sia ora, il che è un aspetto entusiasmante in cui essere coinvolti”, ha affermato Losekoot.

Il fatto che le dorsali formino estesi sistemi interconnessi suggerisce che le condizioni umide dovessero essere state relativamente longeve, il che significa che Noachis Terra ha sperimentato condizioni calde e umide per un periodo geologicamente rilevante.

Queste scoperte mettono in discussione le teorie esistenti secondo cui Marte era generalmente freddo e secco, con alcune valli formate dall’acqua di scioglimento dei ghiacciai in sporadici e brevi periodi di riscaldamento.