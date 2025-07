“L’Appennino Centrale-Una storia di coesistenza”: a L’Aquila l’anteprima del film di Emmanuel Rondeau

MeteoWeb

Un viaggio visivo e narrativo tra le montagne, per raccontare un equilibrio fragile ma possibile tra uomo e natura. Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 17:30, presso il Centro Congressi Luigi Zordan in Piazza San Basilio a L’Aquila, sarà presentato in anteprima il film documentario “L’Appennino Centrale – Una storia di coesistenza”, diretto dal regista francese Emmanuel Rondeau. L’evento, promosso da Rewilding Europe, offre l’occasione di riflettere sull’importanza della tutela ambientale e della convivenza armoniosa tra comunità locali e fauna selvatica, in una delle aree naturali più suggestive e ricche di biodiversità d’Europa: l’Appennino centrale.

Tra i protagonisti e collaboratori del progetto figurano Laurien Holtjer, Mario Cipollone e Angela Tavone, con la partecipazione di numerosi esperti e attivisti impegnati nella valorizzazione del territorio, tra cui Emilio Gaetano Melone, Fabrizio Cordischi, Antonio Carrara, Angela Tavone, Germano Di Cesare, Valerio Reale e altri.