Tragedia nell’Appennino reggiano: donna uccisa da un calcio di cavallo nel giardino di casa

Una donna di 54 anni di origine svizzera, è stata trovata morta mercoledì sera nel giardino di casa a Banzola di Casina, borgo dell’Appennino reggiano. A ucciderla, è l’ipotesi più accreditata, un colpo di uno dei cavalli che accudiva. A segnalare il corpo è stato ieri sera un vicino di casa, che ha allertato i carabinieri e i soccorsi. È stata tentata una rianimazione ma non c’è stato nulla da fare. La donna aveva un vistoso trauma facciale. In un primo momento il marito della donna era sembrato irreperibile, ma in realtà – è stato accertato – era a pesca con un amico e anzi, aveva un appuntamento con lei.

La tragedia

La donna avrebbe dovuto andare a riprenderlo proprio ieri sera. Non presentandosi, l’uomo – che era senza cellulare – avrebbe dormito all’aperto per poi recarsi questa mattina in caserma dai carabinieri a Casina per denunciarne la scomparsa. Si sarebbe recato in caserma perché più vicina rispetto a casa. Lì avrebbe appreso della morte della donna. La salma della donna è a disposizione della Procura che indaga per incidente domestico/agricolo. Per gli inquirenti la dinamica è abbastanza chiara.