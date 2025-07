Argentina nella morsa del gelo: record di freddo e vittime tra i senzatetto

MeteoWeb

Un’ondata di freddo eccezionale sta colpendo l’Argentina, con temperature mai registrate da decenni e conseguenze drammatiche per i più vulnerabili. In 10 giorni almeno 9 persone sono morte di freddo, secondo l’ONG Proyecto 7, che denuncia l’aumento dei senzatetto nel Paese. A Buenos Aires, mercoledì l’alba ha segnato -1,9 °C, il valore più basso da 34 anni. Nella periferia di El Palomar si è toccato -7,4 °C, record da 58 anni. Persino le spiagge di Miramar, sulla costa atlantica, sono state imbiancate dalla neve, evento rarissimo. Maquinchao, in Patagonia, ha registrato minime tra -12 °C e -18 °C, pur restando lontana dal record nazionale di -35 °C del 1991.

Il freddo acuisce la crisi sociale. “Ci sono molte più famiglie, madri e bambini per strada”, ha dichiarato Horacio Avila, coordinatore di Proyecto 7, puntando il dito contro le politiche del presidente Javier Milei. A novembre 2024, i senzatetto a Buenos Aires erano oltre 4mila, in aumento del 23% rispetto all’anno precedente.