Arriva il nuovo guardiano del clima: ad agosto il lancio del satellite europeo Metop-SG-A1

È fissato per il 13 agosto alle 02:37 ora italiana il lancio del Metop-SG-A1, il primo satellite meteorologico europeo di nuova generazione in orbita polare. Decollerà a bordo di un razzo Ariane 6, al suo terzo volo, dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Si tratta di un passo importante per l’osservazione del clima e dell’atmosfera terrestre, grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Commissione Europea e Airbus Defence and Space, che ha realizzato il satellite.

Metop-SG-A1, tassello di una costellazione

Metop-SG-A1 è solo il primo tassello di una costellazione di 6 satelliti progettati per orbitare a circa 800 km dalla Terra. A differenza dei satelliti geostazionari, che restano “fissi” rispetto a un punto del pianeta a circa 36mila km di quota, i satelliti in orbita polare come Metop-SG-A1 forniscono dati più dettagliati su scala globale. Queste osservazioni saranno aggiornate con frequenze che variano da ogni 24 ore a una settimana e integrate con i dati quasi in tempo reale dei satelliti geostazionari, migliorando così la qualità delle previsioni meteorologiche e la comprensione dei cambiamenti climatici.

Una delle novità più significative a bordo di Metop-SG-A1 è la missione Sentinel-5, parte del programma Copernicus della Commissione Europea. Questo strumento servirà a monitorare la concentrazione di gas inquinanti come l’ozono e il biossido di zolfo, dati preziosi per valutare la qualità dell’aria e l’impatto delle attività umane sull’atmosfera.

La nuova generazione di satelliti Metop

La nuova generazione di satelliti Metop sarà composta da 2 serie: la serie A, come appunto Metop-SG-A1, specializzata nelle osservazioni nel visibile e nell’infrarosso, e la serie B, che si concentrerà invece sulle microonde e le radioonde. Questo approccio a coppie garantirà la continuità e la completezza del monitoraggio, con satelliti sempre operativi in orbita.

Il lancio

Il lancio sarà affidato all’Ariane 6, il nuovo vettore europeo progettato per trasportare carichi pesanti nello Spazio. Per Ariane 6 si tratta del 3° volo, dopo il debutto avvenuto il 9 luglio 2024, confermando così l’entrata in servizio di un razzo cruciale per l’autonomia spaziale europea.

Con il decollo del Metop-SG-A1, l’Europa compie un passo decisivo per rafforzare la propria capacità di osservazione della Terra.