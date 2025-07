Un asteroide grande come un palazzo di 20 piani saluterà la Terra il 28 luglio

MeteoWeb

Un asteroide grande quanto un palazzo di 15-20 piani sfiorerà la Terra alle 13:12 (ora italiana) del 28 luglio. Non c’è però alcun rischio di impatto: come riporta il sito del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, l’oggetto, indicato con la sigla 2025 OW, passerà alla distanza di sicurezza di circa 633mila chilometri, quasi il doppio della distanza media tra Terra e Luna, che è di 384mila chilometri. Le dimensioni dell’asteroide sono state stimate in circa 67 metri, e la sua velocità raggiunge i 75mila chilometri orari: sarà, dunque, un passaggio molto veloce, che lascerà a disposizione degli appassionati e degli astronomi solo poche ore per osservarlo.

Questo corpo celeste appartiene alla famiglia degli Aten, nella quale sono stati catalogati oltre 2mila oggetti finora: sono asteroidi la cui orbita è solitamente interna rispetto a quella terrestre, ma può anche intersecarla. Si pensa che provengano dalla cosiddetta Fascia Principale, quella zona tra Marte e Giove che contiene la maggior parte degli asteroidi noti del Sistema Solare, e che vengano poi spinti verso le regioni più interne a causa delle interazioni gravitazionali con il gigante gassoso.

Un Aten diventato negli ultimi anni molto noto è Apophis: scoperto nel 2004, effettuerà un passaggio molto ravvicinato con il nostro Pianeta il 13 aprile 2029, a soli 32mila chilometri.

Un secondo asteroide il 28 luglio

Guardando l’elenco stilato sempre dal JPL, si scopre che nella stessa data del 28 luglio prossimo è previsto il passaggio anche di un secondo asteroide, il cui ‘sorvolo’ sarà tuttavia ben più distante: chiamato 2018 BE5, è lungo circa 43 metri e si troverà a oltre 4,1 milioni di chilometri.

Doppio passaggio anche il 26

Un doppio passaggio avverrà anche il 26 luglio: 2025 OU1 passerà a quasi 2,7 milioni di chilometri, mentre 2025 OX a oltre 4,5 milioni di chilometri.