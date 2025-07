Astronauta cattura raro fenomeno dall’orbita: uno spettro rosso sopra un temporale | FOTO

MeteoWeb

Un fenomeno atmosferico raro e spettacolare, noto come spettro rosso, è stato immortalato nel cielo sopra la Terra dall’astronauta americana Nichole Ayers a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’immagine, condivisa su X, rivela una forma eterea che ricorda una gigantesca medusa luminosa con lunghi tentacoli, elevandosi al di sopra dei temporali più intensi.

Avvistato spettro rosso, un fenomeno ancora misterioso

Gli spettri rossi appartengono a una categoria di fenomeni noti come Eventi Luminosi Transitori (TLE). Come spiegato da Ayers nel suo post, questi eventi si verificano al di sopra delle nuvole e sono innescati dall’intensa attività elettrica dei temporali sottostanti. Nonostante la loro spettacolarità, gli spettri rossi sono ancora poco compresi dagli scienziati. La loro natura effimera e la difficoltà di osservazione diretta rendono lo studio di questi fenomeni particolarmente complesso.

Uno sguardo privilegiato dalla ISS

La posizione privilegiata della Stazione Spaziale Internazionale offre una prospettiva unica per lo studio dei TLE. “Noi abbiamo una vista fantastica sopra le nuvole, quindi gli scienziati possono usare questo tipo di immagini per comprendere meglio la formazione e le caratteristiche dei TLE e la loro relazione con i temporali“, commenta l’astronauta Ayers. Lo spettro catturato dalla ISS è un esemplare di notevoli dimensioni e luminosità, capace di penetrare nella parte superiore dell’atmosfera terrestre e rivaleggiare in brillantezza con le luci delle città sottostanti. Queste immagini di alta qualità sono cruciali per i ricercatori che cercano di svelare i segreti di questi fenomeni.

Perché è uno scatto eccezionale

Catturare un’immagine di uno spettro rosso è un’impresa che richiede non solo abilità tecniche ma anche una profonda conoscenza e una notevole perseveranza. Don Pettit, un altro astronauta, rientrato sulla Terra lo scorso aprile, ha commentato la foto di Ayers sottolineando le difficoltà intrinseche: “Per scattare una foto come questa ci vuole abilità nel configurare la fotocamera, ma soprattutto ci vogliono la conoscenza di quali sistemi temporaleschi hanno maggiori probabilità di generare spettri e la volontà di scattare dalle 2mila alle 5mila immagini, delle quali solo una registrerà lo spettro“. Questa testimonianza evidenzia la dedizione necessaria da parte degli astronauti per contribuire alla ricerca scientifica attraverso le loro osservazioni.

Lo studio degli spettri rossi e di altri TLE continua a rappresentare un campo di ricerca affascinante, promettendo di svelare nuove informazioni sui complessi meccanismi elettrici che avvengono nella nostra atmosfera.