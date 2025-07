L’astronauta di progetto ESA Sławosz Uznański-Wiśniewski rientra dalla 1ª missione polacca sulla ISS

L’equipaggio della missione Ax-4 era stato lanciato il 25 giugno 2025 e ha trascorso 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale (20 giorni nello Spazio).

Il Ministro dello Sviluppo e della Tecnologia Krzysztof Paszyk ha dichiarato: “Il ritorno di Sławosz Uznański-Wiśniewski dalla missione IGNIS è solo l’inizio. Abbiamo dimostrato che la Polonia non ha solo l’ambizione, ma anche le competenze per partecipare ai progetti spaziali più avanzati. Ora è il momento di sfruttare questo slancio per costruire una presenza polacca duratura nello spazio – nella tecnologia, nella scienza e nell’industria“.

“La missione Ignis non è solo un successo, ma anche la prova del ruolo crescente della Polonia all’interno dell’Agenzia Spaziale Europea. Utilizzeremo questo momento per rafforzare ulteriormente la nostra partecipazione ai programmi ESA – a beneficio dell’industria, della scienza e della posizione della Polonia in Europa“, ha aggiunto Karol Sobczak, Capo della delegazione polacca presso l’ESA.

Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, ha dichiarato: “La missione Ignis dimostra la capacità dell’ESA di evolversi e offrire nuove opportunità ai suoi Stati membri. Agilità e flessibilità sono parole chiave in un contesto in rapida evoluzione che si apre a nuove iniziative commerciali. Desidero inoltre sottolineare che l’ammaraggio non segna la fine della missione Ignis. È solo l’inizio di una storia più ampia che permetterà ai team di scienziati e ingegneri di utilizzare i dati raccolti per promuovere l’innovazione e il progresso tecnologico in Polonia“.

Nell’ambito della missione Ignis, Sławosz ha condotto numerosi esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche in microgravità. Volerà ora direttamente a Colonia, in Germania, dove sarà seguito dal team di medicina spaziale dell’ESA per il processo di riadattamento alla gravità terrestre presso l’European Astronaut Centre (EAC) dell’ESA e la struttura ‘:envihab’ del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR).