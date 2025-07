Azienda svizzera sfida la Germania: arbitrato internazionale per la chiusura anticipata della centrale a carbone

MeteoWeb

L’Azienda Elettrica L’AET ticinese ha avviato una procedura di arbitrato internazionale contro la Germania, chiedendo un risarcimento di 85 milioni di euro per i danni derivanti dalla chiusura anticipata della centrale a carbone di Lünen, di cui interrompe una partecipazione del 16%. La notizia, riportata dai giornali del gruppo Tamedia, fa riferimento a una causa presentata presso il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (ICSID) della Banca Mondiale a Washington. La disputa nasce dalla decisione tedesca di anticipare al 2031 lo spegnimento dell’impianto, originariamente previsto per il 2053, in base alla legge federale sulphase-out dal carbone approvata nel 2020. Secondo AET, l’investimento era stato pianificato considerando un periodo di esercizio più lungo, e l’assenza di un meccanismo di compensazione per la dismissione forzata avrebbe comportato perdite significative.

La società fonda la sua richiesta sul Trattato sulla Carta dell’energia, accordo internazionale che consente agli investitori di citare gli Stati davanti a un tribunale arbitrale in caso di misure lesive dei propri interessi economici. L’ICSID, istituito nel 1966, opera come organismo neutrale per dirimere conflitti legati agli investimenti transfrontalieri. Il caso potrebbe aprire la strada ad altre contestazioni da parte di operatori svizzeri colpiti dalla transizione energetica tedesca. Tra questi figurano le Berner Kraftwerke (BKW), che controllano il 33% della centrale di Wilhelmshaven. Pur non avendo ancora formalizzato alcuna azione legale, un portavoce dell’azienda ha confermato ai media elvetici che l’opzione rimane sul tavolo qualora la chiusura anticipata dovesse concretizzarsi senza adeguati indennizzi. Le critiche all’iniziativa giudiziaria arrivano invece dalle organizzazioni ambientaliste tedesche. Fabian Flues, dell’organizzazione lobbistica tedesca Powershift, avverte che il successo della causa non solo renderebbe più costosa l’uscita dal carbone della Germania, ma potrebbe anche costituire un precedente per ulteriori procedimenti contro le misure di protezione del clima. “In questo caso, il rischio imprenditoriale viene trasferito sui contribuenti, il che è inaccettabile”, ha detto Flues giornali del gruppo Tamedia.