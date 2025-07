Baden-Württemberg, le prime ipotesi sulle cause del deragliamento del treno

MeteoWeb

Un forte temporale e una conseguente frana potrebbero essere la causa del deragliamento del treno regionale, avvenuto questo pomeriggio nel Baden-Württemberg. “Qui si sono verificate forti piogge, quindi non si può escludere che anche le forti piogge e la frana che ne è derivata siano state la causa”, ha dichiarato il ministro degli Interni del Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), sul posto, secondo quanto riportato da Tagesschau. Gli inquirenti stanno indagando se la gran massa d’acqua possa aver causato la frana e se questa sia stata la causa dell’incidente ferroviario. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, sono caduti dai 30 ai 40 litri di pioggia per metro quadrato in un breve lasso di tempo.