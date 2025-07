Bambino di 7 anni cade in piscina e muore dopo due giorni di agonia

MeteoWeb

È morto il bambino di 7 anni che, l’altro giorno, era stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo essere caduto in una piscina e aver ingerito parecchia acqua. L’incidente è avvenuto a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Il bimbo era stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto, a bordo dell’eliambulanza, al nosocomio pediatrico nel capoluogo campano, dove nelle scorse ore il piccolo è deceduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che erano intervenuti presso la struttura per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Cordoglio della comunità di Montecorvino Rovella

“La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente scossa”, si legge in un post social del Comune d’origine del bambino. “Un dolore che tocca tutti – viene aggiunto – e che lascia senza parole. In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi le due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani sera a San Martino. Ci uniamo con rispetto e silenzio al dolore dei familiari, con un abbraccio che è quello dell’intera comunità”.