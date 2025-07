Bangladesh, jet militare si schianta contro scuola a Dacca: ci sono vittime

MeteoWeb

Un aereo da addestramento dell’Aeronautica Militare del Bangladesh si è schiantato contro un campus scolastico nella capitale Dacca: è quanto ha reso noto il governo. Almeno 19 persone, per lo più studenti, sono morte. Oltre 100 persone sono rimaste ferite nell’incidente, di cui almeno 83 sono ricoverate in diversi ospedali, ha dichiarato l’ufficio del leader ad interim Muhammad Yunus. L’aereo F-7 BJI di fabbricazione cinese è decollato alle 13:06 (07:06 GMT) e si è schiantato poco dopo nel campus della Milestone School and College.

In un post su X, il Premier Yunus ha espresso “profondo dolore e rammarico” per l’incidente. “La perdita subita dall’Aeronautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College, così come da altre persone colpite da questo incidente, è irreparabile“, ha affermato. “Questo è un momento di profondo dolore per la nazione“.

Bangladesh, jet militare si schianta contro scuola