Barca a vela si rovescia lungo la costa livornese: timoniere ferito e salvato dai Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione questa mattina davanti ai Bagni Pancaldi lungo la costa livornese, dove intorno alle ore 11:00 una barca a vela di categoria Laser si è rovesciata a causa delle avverse condizioni meteo-marine. A bordo, il timoniere stava cercando di rientrare verso riva quando è stato sorpreso dal peggioramento del mare ed è finito alla deriva. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco da parte della Guardia Costiera, che ha richiesto un intervento urgente di soccorso. Sul posto è immediatamente intervenuto il nucleo sommozzatori del Comando di Livorno, che ha raggiunto il malcapitato a bordo di un gommone e lo ha recuperato in sicurezza.

Durante il ribaltamento dell’imbarcazione, l’uomo ha riportato un infortunio. Una volta tratto in salvo, è stato trasportato presso la sede portuale dei Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale sanitario, già in attesa sul posto. Non risultano coinvolte altre persone nell’incidente.