Basilicata, incendi sulla costa ionica: fiamme lambiscono campeggi a Metaponto | FOTO

Due incendi di vaste dimensioni, alimentati dal forte vento, sono divampati nelle scorse ore sulla costa ionica della Basilicata, a Metaponto di Bernalda (Matera). I roghi hanno richiesto l’intervento di due elicotteri e due Canadair. Sul posto sono al lavoro anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Le fiamme si sono propagate in una zona dove sono presenti un villaggio e due campeggi. In un post pubblicato sui profili social, il Comune di Bernalda ha scritto che “tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate devono immediatamente allontanarsi, evitare di rimanere all’interno delle abitazioni e mettersi in sicurezza”.

Il forte vento sta rendendo particolarmente difficile l’intervento e “rischia di distruggere ettari di pineta, patrimonio naturalistico di tutta la comunità“. La stessa amministrazione comunale di Bernalda, inoltre, “condanna con fermezza questi atti criminali che mettono a rischio la sicurezza delle persone, danneggiano il nostro territorio e devastano interi ecosistemi naturali. È inaccettabile e intollerabile. Le forze dell’ordine sono operative anche per individuare eventuali responsabili“.

Un secondo incendio si sta sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, e si sta dirigendo pericolosamente verso l’area di Torremare. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale invita la popolazione ad ‘‘abbandonare immediatamente le aree a rischio e dirigersi verso zone sopra vento, preferibilmente in direzione del Borgo di Metaponto, dove la situazione risulta al momento più sicura”. Sul posto anche Carabinieri, Polizia e operatori del 118.