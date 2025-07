Il bassotto di Ben Healy è la vera star del Tour de France: conquista i social in maglia gialla | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’impresa che mancava dal 1987. Ben Healy ha scritto una nuova pagina di storia del ciclismo irlandese diventando uno dei pochi atleti della sua nazione ad aver indossato la maglia gialla del Tour de France. L’ultimo a riuscirci era stato il leggendario Stephen Roche, che nel 1987 vinse la corsa più famosa del mondo. A soli 24 anni, Healy ha già lasciato un segno indelebile grazie anche alla splendida vittoria nella sesta tappa dell’edizione 2025 della Grande Boucle. Ben Healy è nato e cresciuto a Kingswinford nelle Midlands occidentali inglesi a 5 miglia da Dudley, ma le sue radici affondano in Irlanda grazie alla famiglia paterna. Suo padre Bryan, che da giovane praticava ciclismo, è originario di Cork, da dove i nonni di Ben si trasferirono in Inghilterra negli anni ’70 per motivi di lavoro. Nonostante la sua carriera sia ormai internazionale, Ben torna di tanto in tanto a Cork per ritrovare la famiglia e riscoprire le sue radici.

Un talento nato in casa: l’amore per la bicicletta

Il ciclismo è una passione di famiglia. È stato proprio il padre Bryan a introdurre Ben a questo sport portandolo, da bambino, al velodromo di Halesowen per le sessioni domenicali. Dopo un inizio sulla pista e nel cross-country in mountain bike, Healy ha trovato la sua vera vocazione su strada quando era ancora junior, abbandonando progressivamente la MTB per concentrarsi sulle gare su asfalto.

Vita privata: amore e un cane speciale

Fuori dalla bici, Ben conduce una vita semplice e serena. È legato sentimentalmente a Martha, un’artista, e insieme hanno adottato un cucciolo che è diventato il loro compagno di avventure. “In questo periodo io e la mia ragazza abbiamo preso un cucciolo, un bassotto nano che si chiama Olive. È una femmina molto vivace, ma la adoriamo. Passeggiare con Martha e Olive è il mio momento di relax preferito”, ha raccontato Ben a Escape Collective.

La scena virale

Ben Healy non è solo un fenomeno sulle strade del Tour de France, ma anche un atleta capace di far sorridere i fan con la sua spontaneità. Dopo aver conquistato la maglia gialla al termine di una tappa straordinaria, l’irlandese è stato immortalato in una scena diventata subito iconica: con ancora indosso la maglia simbolo del primato, porta a spasso il suo cane al guinzaglio mentre pedala su una bici da corsa. La foto mostra Healy in un momento di totale relax. Il piccolo cane, un bassotto dal manto chiaro, cammina davanti a lui ignaro del trionfo appena raggiunto dal suo padrone. Con il casco giallo in tinta con la maglia, le calze bianche e la bici rosa caratteristica del team, Healy appare sorridente e sereno, mentre tiene il guinzaglio con la mano destra. Un gesto semplice che ha fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di like e commenti affettuosi. Molti tifosi hanno apprezzato la naturalezza e l’amore per gli animali del giovane ciclista, definendo la scena “il momento più tenero del Tour 2025“. Poi il bassotto è stato protagonista delle interviste e delle foto post-corsa. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.