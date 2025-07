Baviera verso una mobilità verde: al via la pianificazione per la rete ferroviaria a batteria nel Bayerwald

MeteoWeb

I preparativi per la conversione della rete “Bayerwald” ai treni a batteria proseguono, con il governo regionale della Baviera che ha affidato alla DB InfraGO AG la pianificazione degli interventi infrastrutturali necessari. Durante la firma del contratto, il ministro dei trasporti bavarese Christian Bernreiter ha sottolineato l’impegno finanziario del Land per rendere possibile l’elettrificazione di tutte le linee del Bayerwald, definendolo un passo decisivo verso una mobilità sostenibile nelle aree rurali. L’obiettivo è quello di raggiungere, entro il 2040, un trasporto ferroviario completamente a zero emissioni in tutta la Baviera. La transizione verso i treni a batteria richiederà diversi interventi infrastrutturali, dato che attualmente solo una stazione, quella di Plattling, dispone di una linea aerea di alimentazione.

Il contratto appena siglato disciplina la progettazione di ulteriori punti di ricarica lungo le tratte gestite da DB InfraGO AG. Heiko Büttner, rappresentante del gruppo DB per la Baviera, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando come questo segno “il primo passo verso la creazione di una rete ferroviaria a batteria in Baviera”. I treni ibridi a zero emissioni, insieme a una infrastruttura adeguata con stazioni di ricarica e tratti elettrificati, contribuiranno a rendere il trasporto regionale più affidabile, ecologico e attraente per i passeggeri.