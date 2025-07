Bimbo di 3 anni trovato morto in auto sotto il sole: fatale un errore dell’assistente sociale

MeteoWeb

Un bambino di 3 anni, affidato agli assistenti sociali, è morto dopo essere stato lasciato in un’auto al caldo per circa cinque ore in Alabama. Lo riporta il New York Times. Il piccolo, Ke’Torrius Starkes, Jr., era stato preso dall’assistente sociale martedì mattina intorno alle 11:30 dopo una visita dal padre, raccontato la zia, Brittney DeBruce, e sarebbe dovuto essere accompagnato in un asilo nido. Invece è stato abbandonato in auto con una temperatura di circa 40 gradi dalle 12:30 circa alle 17:30 a Bessemer, alla periferia di Birmingham.

La versione dell’avvocato

Secondo l’avvocato della famiglia, G. Courtney French, l’assistente sociale avrebbe preso il bambino dal padre, sarebbe andata a fare la spesa poi in tabaccheria e quindi a casa, lasciando Ke’Torrius nella macchina. Intorno alle 17:30, l’asilo nido l’ha chiamata, chiedendole dove fosse il bambino che era purtroppo sul sedile dell’auto con la cintura allacciata.