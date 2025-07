Bird strike per un volo Palermo-Milano: aereo torna indietro

MeteoWeb

Secondo caso di bird strike nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Un volo Ita con destinazione Milano, partito nel pomeriggio, dopo il decollo è tornato indietro per un motore in avaria a causa dell’impatto con uno stormo di uccelli. I passeggeri partiti sono scesi in attesa di essere riprotetti.

Che cos’è un bird strike

Un bird strike è essenzialmente una collisione tra un aereo (tipicamente durante decollo o atterraggio) e un uccello (o, più raramente, un pipistrello). Può verificarsi un impatto con l’invisibile tratto anteriore dell’aereo come il muso, le ali o, nella peggiore delle ipotesi, l’ingestione dell’uccello nei motori. Sebbene la maggior parte dei bird strike non causino danni significativi (intorno al 65 %), quando un uccello viene aspirato in un motore può provocare vibrazioni, danni ai fan blades e persino il suo spegnimento.